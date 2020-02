Les montants qui sont désormais évoqués pour le transfert de Paul Pogba deviennent plus raisonnables.

Paul Pogba va sans doute faire ses valises dans quelques semaines puisque c’est son souhait. Mais les dirigeants de Manchester United demandent une somme folle pour son départ puisqu’on parle de plus de 120 millions d’euros. Cela ne semble pas raisonnable alors que le joueur n’aura plus qu’un an de contrat.

Un bon prix

Mino Raiola fait tout son possible pour faire baisser le montant de ce transfert et la presse étrangère affirme désormais que la Juventus pourrait transmettre une offre comprise entre 50 et 60 millions d’euros en complément de Aaron Ramsey. Ce serait un prix très intéressant.