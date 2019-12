Leroy Sané aurait bien l’intention de vivre une nouvelle expérience et le club qui va le récupérer pourrait faire une belle affaire.

Les états d’âme de Leroy Sané commencent à transpirer dans la presse étrangère. L’attaquant international allemand de Manchester City aurait des envies de départ et cela dès le mercato hivernal si une opportunité se présente. Et l’affaire pourrait être belle…

Le Bayern Munich sur le coup

Le joueur veut vivre une novelle expérience et il est sous contrat avec City jusqu’en 2021 ce qui pourrait bien le mettre en position de force. Il n’aura plus qu’un an de contrat en juin et sa valeur marchande en sera alors fortement impactée. Le Bayern Munich pourrait tenter un coup.