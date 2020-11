Peu utilisé par Zidane, Isco a bien toutes les chances de faire ses valises en janvier prochain.

Zidane fait confiance à certains joueurs et d’autres en pâtissent forcément. C’est exactement ce qui se passe pour Isco qui manque cruellement de temps de jeu et qui ne voit pas le bout du tunnel. L’international espagnol ne devrait pas pouvoir supporter cette situation plus longtemps.

Zidane pas opposé

Il a donc toutes les chances de faire ses valises en janvier prochain et quelques clubs commencent à s’intéresser à lui. C’est notamment le cas d’Everton puisque Ancelotti est prêt à faire de lui un titulaire. Zidane ne devrait pas s’opposer à ce départ en cas de belle offre.