Les Gunners pourraient mettre une grosse somme d’argent sur la table avant la fin du mois pour se renforcer.

Arsenal met tout en œuvre pour sortir la tête de l’eau le plus rapidement possible. Les Gunners ont déjà apporté du changement sur le banc de touche et c’est loin d’être terminé. Ils devraient se servir du mercato hivernal pour faire venir de nouvelles recrues et apporter un nouvel élan.

Concurrence forte

Selon la presse anglaise, les Gunners pourraient bien mettre près de 50 millions d’euros sur la table avant la fin du mois pour recruter Thomas Lemar qui est dans une situation délicate du côté de l’Atlético Madrid. Mais les Gunners vont également devoir lutter avec Tottenham.