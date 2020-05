Arsenal pourrait vendre Aubameyang pour une somme étonnamment basse au marché des transferts.

Arsenal pourrait bien chercher à vendre Aubameyang lors du prochain marché des transferts. Le joueur refuse en effet de prolonger son contrat et semble avoir de très importantes prétentions financières. Il sera libre en 2021 et le club anglais va donc chercher à le vendre.

Un prix en forte baisse

Mais ce qui peut paraître très étonnant quand on parcourt la presse anglaise c’est le tarif que les Gunners pourraient demander pour leur joueur. Afin de faciliter son épart et de ne pas être contraints de le voir partir libre dans un an, ils pourraient accepter une offre de moins de 35 millions.