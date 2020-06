La presse espagnole parle toujours du rêve fou de Zidane de faire signer Mbappé, mais cela semble totalement impossible.

Selon la presse espagnole, la maison blanche aurait toujours l‘intention de s’activer pour Mbappé puisque le jeune champion du monde reste la priorité absolue de Zidane pour se renforcer. Les chances de voir ce transfert mener à son terme sont pourtant quasiment inexistantes.

Impossible cet été

Pour voir Mbappé bouger lors de l’été, il faudrait sans doute faire une offre supérieure à 250 millions d’euros par an et on voit mal comment le club espagnol pourrait mettre autant d’argent sur la table cet été compte tenu de la crise traversée par le football mondial.