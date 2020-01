En toute logique, Leonardo devrait récupérer Areola en fin de saison. Mais que va-t-il faire de lui ?

Un problème pourrait se présenter pour Leonardo en fin de saison et il va falloir trouver une solution. Le directeur sportif brésilien a en effet recruté Navas l’été dernier et laissé filer Alphonse Areola qui est devenu la doublure de Thibaut Courtois. Le Belge a retrouvé son meilleur niveau et Areola a un temps de jeu limité.

Il devrait partir

Logiquement Areola devrait revenir vers son ancien club en fin de saison et Leonardo va devoir gérer son cas. Impossible pour lui de rester la doublure de Navas, il va vouloir partir pour trouver une équipe qui va lui offrir du temps de jeu. Areola devrait logiquement avoir un bon de sortie.