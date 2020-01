Leonardo travaille toujours sur la piste de Paqueta et aurait déjà l’accord du joueur pour un transfert.

La presse italienne parle très souvent de l’avenir du milieu de terrain brésilien Lucas Paqueta. Arrivé avec l’étiquette de future star du football brésilien, le jeune joueur a du mal à s’adapter aux exigences de la Serie A et pourrait bien être poussé vers la sortie en cas de belle offre.

Leonardo hésite

Selon la presse italienne, il est bien une cible de Leonardo pour les mois à venir. Mais le plus important est que Paqueta aurait déjà donné son accord au directeur sportif brésilien. Il aimerait bouger le plus rapidement possible, mais Leonardo hésite à faire une offre de 30 millions.