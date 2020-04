La presse espagnole affirme que Zidane suivrait de très près un joueur qui a une clause libératoire de 100 millions.

Zidane veut renforcer son milieu de terrain pour la saison prochaine notamment parce que des départs sont attendus dans ce secteur de jeu. Plusieurs pistes sont creusées, mais la presse espagnole insiste pour un grand talent du championnat espagnol, Ferran Torres.

Il refuse de prolonger

Ce joueur brille sous le maillot de Valence et fait rêver Zidane et ses dirigeants. Il a une clause libératoire de 100 millions d’euros, mais pourrait bouger pour une somme plus raisonnable compte tenu du fait qu’il refuse pour le moment de prolonger son contrat avec Valence.