La star du basket, LeBron James, est l’un des actionnaires de Liverpool.

Toujours en discussions avec le club de la capitale pour une prolongation de contrat, Kylian Mbappé continue d’être demandé par d’autres clubs. Le Real et Liverpool sont clairement les grands favoris pour accueillir Mbappé en cas de transfert du Français en fin de saison. Et selon la presse spécialisée, un intermédiaire inattendu pourrait jouer un grand rôle dans le transfert de Mbappé au cours des prochaines semaines…

LeBron James tente d’attirer Mbappé ?

Il s’agit de LeBron James. La star du basket a déjà rencontré Mbappé plusieurs fois et les deux stars s’entendent parfaitement. De quoi faciliter les négociations entre Mbappé et… Liverpool ! En effet, le numéro 23 des Lakers et l’un des actionnaires des Reds et aimerait voir l’international français signer à Liverpool en fin de saison.