Nice a toutes les chances de récupérer une belle somme d’argent pour le transfert de Malang Sarr.

Les dirigeants de l’OGC Nice savent très bien que le nom de Malang Sarr circule dans plusieurs formations étrangères et le joueur a toutes les chances de faire ses valises dans les semaines à venir. Il est notamment dans le viseur du RB Leipzig qui le suit depuis de longs mois.

Une indemnité en baisse ?

Nice peut récupérer une très belle somme d’argent pour lui, mais peut-être pas autant qu’espéré. Les Niçois voulaient 20 millions d’euros pour sa vente, mais le joueur n’a plus qu’un an de contrat et cette indemnité pourrait donc être sensiblement revue à la baisse.