Il pourrait y avoir une bonne affaire à faire sur le marché des transferts l’été prochain avec Ousmane Dembelé.

Ousmane Dembelé vient de passer une saison très compliquée entre blessures et rumeurs sur ses écarts en dehors du terrain. Le jeune champion du monde pourrait même être poussé vers la sortie au mois de juin par les dirigeants espagnols qui envisagent de plus en plus son départ.

Une bonne affaire

L’ancien joueur du Stade Rennais pourrait être contraint de faire ses valises, mais pourrait du coup bouger pour une somme très raisonnable ou dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le recrutement de Dembelé pourrait donc devenir une très belle affaire si le joueur retrouve ses moyens.