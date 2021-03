Le technicien allemand voudrait recruter Gianluigi Donnarumma que Leonardo courtise également.

Désormais entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel n’a pas franchement entretenu des bonnes relations avec Leonardo lors de son passage dans la capitale française. Cela pourrait bien motiver un peu plus le technicien allemand à recruter Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma à Chelsea ?

Courtisé par Leonardo, l’international italien du Milan AC est également sur les tablettes du club londonien. Selon la presse spécialisée, Tuchel et les Blues ne voudraient pas passer à côté de ce recrutement et représentent la plus grande menace pour Leonardo en ce qui concerne Donnarumma.