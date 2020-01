La presse italienne parle de plus en plus souvent d’un transfert de Cristiano Ronaldo. Crédible ?

La presse italienne commence à évoquer de plus en plus souvent un possible départ de Cristiano Ronaldo au mois de juin. L’international portugais va fêter ses 35 ans dans quelques semaines et il veut encore évoluer au plus haut niveau européen avant de tirer un trait sur sa carrière.

Cela ne semble pas jouable

Il a pourtant encore deux ans de contrat avec la Juventus avec un très haut niveau de salaire, mais ces rumeurs sont sans doute destinées à lui faire signer un dernier gros contrat tant qu’il est encore au sommet de sa forme. Un départ de la Juventus en juin semble totalement impossible.