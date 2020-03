Tottenham pourrait bien demander des sommes totalement folles pour le transfert de Harry Kane.

En Angleterre, on parle de plus en plus d’un possible transfert de Harry Kane à la fin de la saison. L’international anglais aurait de plus en plus envie de passer à autre chose et de découvrir un nouveau championnat. Son nom n’a pas tardé à circuler notamment auprès des grands clubs espagnols.

200 millions ?

Mais ce qui pourrait être fou pour ce transfert c’est la somme demandée par Tottenham pour le boucler. Les dirigeants anglais n’ont absolument aucune envie de le vendre et pourraient donc demander près de 200 millions d’euros aux clubs intéressés. Il ne sera pas bradé.