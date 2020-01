Thiago Silva sera libre de tout engagement en juin prochain et il ne manque déjà pas de propositions.

Thiago Silva n’a encore eu aucun signe de la part de Leonardo alors que sa grande priorité est de prolonger. Et le défenseur central brésilien ne pourra pas rester plus longtemps dans cette situation. Depuis le 1er janvier, il a le droit de signer en faveur de son prochain club.

Il veut rester en Europe

Les propositions ne manquent pas. Son nom circule de plus en plus du côté du Napoli alors que le club italien pourrait perdre les services de Koulibaly en fin de saison. Thiago Silva a laissé de bons souvenirs en Italie et veut continuer sa carrière en Europe.