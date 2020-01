Camavinga intéresse les meilleurs clubs du monde et une première offre pourrait débarquer sur les bureaux bretons.

Camavinga commence à faire tourner beaucoup de têtes en Europe. Le jeune milieu de terrain breton est dans le viseur des meilleures équipes du continent et les dirigeants du Stade Rennais pourraient avoir du mal à l retenir en juin si de très grosses offres sont faites.

Dortmund à la baguette

Et on parle d’un intérêt de plus en plus fort des dirigeants de Dortmund. Le club allemand cherche toujours à recruter les meilleurs jeunes du continent et envisage de transmettre une offre de 50 millions d’euros en fin de saison. Une offre qui pourrait ne pas être suffisante.