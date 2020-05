Le transfert de M’Baye Niang fait beaucoup parler, mais il crée aussi des remous en interne.

Depuis plusieurs jours on parle de plus en plus d’un possible départ de M’Baye Niang lors du prochain marché des transferts puisque le jeune attaquant ne manque pas de sollicitations et qu’il pourrait rapporter gros. Mais tout le monde ne voit pas ce transfert d’un très bon œil.

Tension en interne

Ainsi, la tension monte au sein du Stade Rennais et Julien Stéphan mettrait notamment la pression pour éviter de perdre l’un de ses meilleurs éléments. La formation bretonne aura un programme très chargé la saison prochaine et elle aura besoin de ses meilleurs éléments.