Le Stade Rennais sent bien qu’une opportunité pourrait se présenter pour Reine-Adelaïde.

Les dirigeants du Stade Rennais ont bien entendu les interrogations du joueur de l’OL, Reine-Adelaïde. Ce dernier a fait savoir qu’il se voyait bien quitter l’Olympique Lyonnais pour avoir plus de temps de jeu surtout si un club lui permet de disputer la prochaine Ligue des champions.

Pas de bon de sortie

Les Bretons ont entendu cet appel et ont bien décidé de tout mettre en œuvre pour faire signer ce joueur au fort potentiel. On parle d’une offre qui pourrait être à hauteur de 20 millions d’euros, mais les dirigeants de l’OL ont leur mot à dire et hésitent à le laisser filer.