Camavinga veut partir et il pourrait bouger cet été pour une somme très raisonnable. Qui fera une très bonne affaire ?

Eduardo Camavinga semble avoir pris sa décision de passer à autre chose et de quitter le Stade Rennais. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et il a refusé de prolonger son bail. Le club breton se retrouve donc dans l’obligation de le vendre pour ne pas le voir partir libre dans un an.

Des offres basses ?

Et il pourrait donc être une belle affaire puisque Rennes ne pourra pas demander une fortune compte tenu de son contrat. On parlait de 80 millions d’euros l’été dernier, mais il ne partira sans doute pas pour la moitié. Des clubs pourraient même tenter des offres qui ne dépasseront pas les 30 millions.