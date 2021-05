Le Stade Rennais ne récupérera pas autant d’argent que prévu sur le transfert de Camavinga compte tenu de la fin proche de son contrat.

Camavinga semble bien avoir pris la décision de quitter le Stade Rennais cet été. Le joueur a refusé des propositions de prolongation de son contrat et n’aura plus qu’un an de bail en fin de saison. Rennes doit donc le vendre pour ne pas courir le risque de le voir partir libre en 2022.

À peine 30 millions ?

Compte tenu de la proximité de la fin de son contrat, il est clair que Rennes ne va pas le vendre aussi cher que prévu. Nombreux sont ceux qui pensent que 30 millions d’euros serait déjà une somme très raisonnable pour acheter sa dernière année de contrat. Rennes en espérait nettement plus.