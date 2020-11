On parle d’une prolongation de contrat pour Camavinga. Mais pour grandir vite n’est-il pas contraint de partir ?

Il est encore tout jeune, mais ne manque pas d’ambition pour l’avenir. Eduardo Camavinga est considéré comme l’un des plus grands espoirs du monde à son poste et son avenir fait déjà beaucoup parler. Les plus grands clubs du monde le suivent de près, mais Rennes fait son possible pour le convaincre de prolonger.

Un départ obligatoire ?

Mais Camavinga a mesuré en Ligue des champions cette saison ce qui sépare une écurie de Ligue 1 des meilleures formations du continent. S’il veut poursuivre sa progression à grande vitesse, il pourrait bien être contraint de faire ses valises à la fin de la saison.