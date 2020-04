Sergio Ramos n’apprécie pas le fait que son club ne lui propose pas de prolonger.

Sergio Ramos serait agacé et remonté contre son président Florentino Pérez et son entraîneur Zinedine Zidane. Sous contrat jusqu’en 2021 avec son club, le capitaine madrilène n’a pas reçu de proposition de prolongation de contrat. Et ses dirigeants ne seraient pas pressés de lui offrir un nouveau bail.

Ramos pas prolongé !

Pour la simple et bonne raison que le club veut investir massivement sur le marché des transferts en fin de saison. Le club n’aura donc pas les moyens de faire signer un nouveau gros contrat à Ramos immédiatement. Le joueur n’apprécie pas vraiment l’attitude de ses dirigeants et les prochaines semaines pourraient être tendues entre les deux parties.