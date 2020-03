Le Real Madrid pense toujours à un nouveau gardien de but et Zidane continue de pousser Courtois vers la sortie.

Lors de son retour sur le banc du Real Madrid, Zidane avait fixé un certain nombre de priorités et il semblait notamment désireux d’installer un nouveau gardien dans les buts du club et de pousser Courtois vers la sortie. Cela n’a pas été possible, mais cela reste dans un coin de sa tête.

Il pourrait bouger

Le technicien français n’a jamais été un grand fan du profil de l’international belge. C’est la raison pour laquelle des rumeurs continuent de circuler pour le poste de gardien et le Real Madrid se serait bien positionné au sujet de Donnarumma qui a toutes les chances de quitter le Milan AC.