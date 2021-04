Haaland va devoir faire un choix fort, mais l’incertitude sur l’avenir de Zidane pourrait bien peser.

Haaland et son agent écoutent actuellement les meilleurs clubs du monde avant de faire un choix pour la saison prochaine. Le jeune attaquant a les meilleurs clubs à ses pieds et pourrait prendre une décision forte en juin. Le Real Madrid est bien sûr sur les rangs et Mino Raiola a récemment voyagé en Espagne.

Une incertitude qui pèse ?

Mais la situation de Zidane pourrait influencer la décision de Haaland. Personne ne sait encore si le technicien français sera toujours sur le banc de touche la saison prochaine alors que son départ est de plus en plus évoqué. Haaland pourrait hésiter à rejoindre un club qui pourrait changer d’entraîneur.