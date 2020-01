Zidane veut des renforts dans les lignes offensives et semble persuadé qu’il faut faire revenir Odegaard.

Zidane sait qu’l va devoir repenser sa ligne offensive pour la saison prochaine. Il veut bien sûr conserver Benzema dont l est très proche et qui est très performant. Mais il veut aussi recruter une star pour ce poste et rêve plus que jamais de pouvoir recruter Mbappé.

Il faudra trouver un accord

Mais cela ne suffira pas. Il veut aussi des doublures de premier ordre et semble de plus en plus convaincu par les performances de Martin Odegaard qui est prêté à la Real Sociedad. Mais le joueur a été prêté deux ans et il faudra donc trouver un accord avec le club basque pour le récupérer plus tôt.