La tension commence à être de plus en plus forte entre Zidane et Gareth Bale. Jusqu’au clash ?

Il est clair que Zidane n’est pas un grand admirateur de l’attitude de Gareth Bale depuis plusieurs mois, mais le technicien français a toujours officiellement soutenu le Gallois même s’il souhaite son départ pour alléger la masse salariale et faire venir de nouvelles stars.

Zidane perd patience

Mais la tension commence à monter entre les deux hommes. Zidane apprécie peu l’attitude de Bale depuis la reprise du championnat espagnol et il sent bien qu’il pourrait traîner le Gallois comme un boulet pendant encore de longs mois. Bale ne fait aucun effort et Zidane commence à perdre patience.