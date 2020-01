Le vestiaire du Real Madrid semble déjà prêt à accueillir Paul Pogba pour la saison prochaine.

On parle depuis plusieurs mois de la possible venue de Paul Pogba du côté du Real Madrid. Et ce transfert pourrait effectivement revenir dans l’actualité en fin de saison. Le milieu de terrain champion du monde veut changer d’air en juin et rejoindre Zidane est sa grande priorité.

Tout est prêt pour lui

Il a été convaincu par le technicien français et tout le vestiaire du Real Madrid est prêt à l’accueillir. Federico Valverde a récemment affirmé qu’il souhaitait la venue du Français auprès duquel il est persuadé d’avoir beaucoup de choses à apprendre. Tout semble prêt pour sa venue.