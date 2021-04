Au moment où il faudra faire le bilan de Zidane, il sera bien sûr très positif sportivement, mais il ne faudra pas oublier l’échec Hazard.

Alors qu’on évoque de plus en plus la possibilité qu’il claque la porte à la fin de la saison, Zidane est souvent pointé du doigt pour certains de ses mauvais choix et le plus visible est sans conteste Eden Hazard. Il avait tout fait pour obtenir le renfort du milieu de terrain belge qui avait coûté plus de 100 millions.

Il s’effondre

Mais Hazard n’est que l’ombre de lui-même depuis qu’il a posé le pied sur le sol espagnol. Et sa valeur marchande est en chute libre. On parle désormais de 40 millions d’euros, mais on imagine mal un club vouloir aujourd’hui le relancer alors qu’il enchaîne les blessures et les mauvaises performances.