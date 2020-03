Le Real Madrid cherche un attaquant et les dirigeants seraient déjà convaincus de faire une offre pour Haaland.

Le Real Madrid pense plus que jamais à l’avenir et notamment à la succession de Karim Benzema. Le club espagnol cherche un attaquant de premier pan pour les mois à venir et a forcément un œil sur la progression impressionnante de Erling Haaland depuis qu’il a rejoint Dortmund.

Déjà une offre prévue

Selon les informations de AS, l’attaquant norvégien serait considéré comme une priorité par les dirigeants espagnols et le club aurait déjà pris la décision de transmettre une offre. Le joueur a une clause libératoire de 75 millions d’euros qui sera valide à compter du mois de janvier 2021.