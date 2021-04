Le Real Madrid va tout faire pour avoir Mbappé pour cet été et semble pour cela prêt à faire une très grosse dépense.

Le Real Madrid veut faire les choses en grand lors du prochain marché des transferts. Le club espagnol est conscient que de nombreuses choses doivent être changées et que le club arrive sans doute à la fin d’un cycle. Il faut de nouvelles stars dans l’équipe notamment dans les postes offensifs.

Une dépense folle

Si le nom de Haaland revient avec insistance, il semble clair que le Real Madrid fait de Mbappé sa priorité et que le géant espagnol est prêt à toutes les folies pour s’offrir les services du jeune champion du monde. Cela pourrait coûter plus de 150 millions d’euros et un salaire proche des 25 millions par an.