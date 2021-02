Alors que Zidane semble devoir partir en juin, il pourrait bien avoir un impact sur l’avenir d’un autre joueur.

Plus personne ne se berce d’illusions en Espagne, tout le monde est bien conscient que Zinedine Zidane a toutes les chances de claquer la porte en fin de saison. Le technicien français vit très mal les critiques et le fait que certains oublient trop souvent ses exploits réalisés avec le Real.

Départ programmé

Il va partir et pourrait bien entraîner des joueurs dans son sillage. Cela devrait notamment être le cas de Varane qui est de plus en plus critiqué et qui n’aura plus qu’un an de contrat en juin. Le défenseur français devrait profiter de l’occasion pour vivre une nouvelle expérience et se verrait bien en Angleterre.