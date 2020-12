En difficulté cette saison, Varane devrait profiter de sa situation contractuelle en juin pour vivre une nouvelle expérience.

Cela fait déjà quelque temps que Varane pense à vivre une nouvelle expérience. Le défenseur champion du monde était finalement resté au retour de Zidane, mais ses performances sont désormais bien en dessous de son niveau réel et cela laisse penser qu’il a peut-être déjà la tête ailleurs.

Direction Angleterre ?

En juin prochain, il n’aura plus qu’un an de contrat et la tendance n’est clairement pas à une prolongation. Varane devrait profiter de sa situation contractuelle pour vivre une nouvelle expérience. Il ne manque pas de courtisans en Angleterre et a toutes les chances de découvrir la Premier League.