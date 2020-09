Aucune solution n’a encore été trouvée pour Gareth Bale et cela commence à agacer Zinedine Zidane.

Zidane ne compte pas sur Gareth Bale pour la saison prochaine et il aimerait même voir le Gallois partir le plus rapidement possible pour alléger la masse salariale et permettre au Real Madrid d’attirer de nouveaux joueurs de grand talent. Mais la situation ne change pas et Bale ne fait aucun effort.

Bale sort gagnant ?

Il touche 17 millions d’euros par an et ne partira que s’il parvient à trouver un club capable de lui offrir des conditions similaires. Pour cela, il faudrait que le Real accepte de le vendre pour une somme dérisoire. Bale est en position de force et il pourrait bien finir par gagner ce bras de fer.