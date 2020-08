Le Real Madrid veut faciliter le départ de James Rodriguez et pourrait fortement baisser son prix pour cela.

Le Real Madrid ne pourra s’activer sur le marché des transferts que s’il parvient à dégraisser un peu son effectif et à baisser sa masse salariale. C’est pourquoi la priorité du moment est de trouver des solutions pour des joueurs qui n’entrent plus dans les plans de Zidane.

Un prix en forte baisse

C’est le cas de James Rodriguez qui a un bon de sortie. L’international colombien est sur le départ et le Real Madrid serait prêt à demander une indemnité très basse pour faciliter la transaction. Manchester United est notamment sur les rangs et on parle d’un tarif de 25 millions.