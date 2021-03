Pour refaire une saison sur le banc du Real Madrid, Zidane pourrait être tenté de mettre une grosse pression pour le mercato.

On parle depuis plusieurs semaines du possible départ de Zidane en fin de saison. Le technicien français n’aurait pas apprécié de ne pas être tout le temps soutenu cette saison et il serait prêt à claquer la porte une nouvelle fois. Mais rien n’est encore fait et la fin de saison pourrait avoir une grosse influence.

Il peut mettre la pression

Toujours en course pour une nouvelle victoire en Ligue des champions, Zidane pourrait bien vouloir encore un peu plus imposer ses choix cet été et mettre la pression si le Real Madrid souhaite le conserver. Il veut notamment une prolongation de Benzema, mais aussi des renforts de premier ordre, dont une très grande star qui pourrait être Haaland.