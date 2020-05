Gareth Bale est poussé vers la sortie par ses dirigeants, mais si le Real Madrid veut économiser son salaire il faudra peut-être le libérer.

Il est clair que le Real Madrid veut trouver une solution pour Gareth Bale le plus rapidement possible. Le Gallois pèse lourd sur la masse salariale du club et n’entre plus dans les plans de sa direction. Mais trouver une solution pour lui ne sera pas simple, car il ne fera aucun cadeau.

Il ne fera pas de cadeau

Il touche un très gros salaire qu’il ne compte pas revoir à la baisse. Il sera difficile d’avoir des offres pour lui et le Real Madrid pourrait être contraint d’accepter de ne pas toucher d’indemnité de transfert pour faciliter son départ. Mais un joueur comme Bale peut-il être libéré ?