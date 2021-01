Leonardo semble toujours lié à Sergio Ramos à en croire la presse espagnole. Mais faut-il vraiment y croire ?

La presse espagnole ne cesse d’insister sur l’intérêt supposé de Leonardo pour Sergio Ramos. Il est vrai que le défenseur international espagnol présente le très gros avantage d’être libre de tout contrat en fin de saison, mais il pourrait demander un salaire proche de 13 millions d’euros par an.

Ce serait surprenant

Leonardo tente de limiter la masse salariale pour viser quelques gros coups et il serait très surprenant de voir les dirigeants proposer un tel salaire à Sergio Ramos compte tenu de son âge et du fait que Paris compte déjà deux défenseurs centraux de niveau international. Et il serait surtout surprenant de voir le Real Madrid le laisser filer.