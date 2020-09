Zidane espère voir le bout du tunnel pour Bale avec l’intérêt de José Mourinho pour le Gallois.

Zidane veut plus que jamais trouver une solution pour Gareth Bale le plus rapidement possible. Mais le Gallois ne fait aucun effort et il sera difficile de trouver une solution pour lui puisqu’il ne veut faire absolument aucun effort financier. Mais une bonne nouvelle pourrait rapidement tomber.

Un salaire de fou

José Mourinho ne fermerait en effet pas la porte à un retour de Gareth Bale à Tottenham. Le technicien portugais serait séduit à l’idée de retrouver ce crack, mais les dirigeants de Tottenham sont nettement moins chauds. Bale demande un salaire de près de 18 millions par an qui pèserait trop lourd.