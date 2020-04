Le marché des transferts du Real Madrid pourrait bien ne pas aller dans le bon sens pour Zidane…

Zidane a peu apprécié l’été dernier que les promesses qui lui avaient été faites pour le marché des transferts ne soient pas tenues. Certains affirment que le technicien français serait depuis en froid avec sa direction et que la moindre contrariété pourrait le pousser à claquer la porte.

Zidane agacé

Et cela se présente mal pour le prochain marché des transferts. Zidane a toujours les mêmes priorités et veut attirer des joueurs comme Paul Pogba et Mbappé. Mais le Real Madrid n’aurait pas la possibilité ni la volonté de boucler ces deux pistes cet été. Zidane va-t-il perdre patience ?