Gareth Bale a des chances de partir en fin de saison et deux clubs anglais sont déjà prêts à faire une offre.

Gareth Bale a toutes les chances de faire ses valises lors du prochain marché des transferts. L’attaquant gallois envisage de relancer sa carrière, mais il ne signera pas n’importe où. Il n’est pas question pour lui de rejoindre une formation exotique, il veut rester au plus haut niveau.

Deux clubs prêts à bouger

Et il a donc toutes les chances de rejoindre la Premier League en cas de départ. Les clubs anglais ont les moyens de réaliser une telle opération. Et on parle déjà de deux clubs qui pourraient transmettre une offre pour lui lors de l’intersaison, il s’agit de Manchester United et de Tottenham.