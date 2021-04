La presse espagnole semble de plus en plus persuadée que le Real Madrid pourrait perdre à la fois Ramos et Varane cet été.

Il se dit de plus en plus dans la presse espagnole que de gros départs sont à attendre du côté du Real Madrid lors du prochain marché des transferts. La fracture semble forte entre Sergio Ramos et la direction de la formation espagnole au point que le joueur pourrait partir en fin de saison à l’issue de son contrat.

Une défense à reconstruire

Varane pourrait lui aussi faire ses valises puisqu’il a refusé de prolonger et serait en discussions avec Manchester United. Deux départs qui pourraient remettre en cause toute la défense du Real Madrid. Certains affirment même que Zidane pourrait faire ses valises lui aussi s’il perdait des joueurs aussi importants.