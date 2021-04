Pour convaincre Zidane de rester l’été prochain, le club espagnol pourrait faire de très gros investissements.

On évoque de plus en plus un possible départ de Zidane en fin de saison. Le technicien français aurait été dégoûté de ne pas être plus soutenu dans le courant de la saison dans les moments difficiles surtout qu’il estime que tous les moyens qui lui ont été promis n’ont pas été mis sur la table pour recruter.

De grosses sommes sur le marché

Pour convaincre Zidane de rester, le club espagnol envisage de lancer une campagne de recrutement galactique lors du prochain marché des transferts. C’est pour cette raison qu’on parle de Mbappé, Haaland ou encore Alaba. De très grosses sommes pourraient être investies l’été prochain.