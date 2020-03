Le transfert de Jadon Sancho pourrait bien atteindre les 140 millions d’euros cet été et un club est déjà prêt à payer. Le Real Madrid est sur les rangs.

Un club prêt à payer

Le marché des transferts pourrait bien connaître quelques belles envolées l’été prochain. Les clubs les plus riches ne manquent pas de moyens et les joueurs valent de plus en plus cher, notamment les jeunes éléments avec de gros potentiels. C’est le cas de Jadon Sancho.

Le joueur anglais de Dortmund fait rêver les plus gros clubs de Premier League et certains sont déjà prêts à mettre 140 millions d’euros sur la table pour le ramener au pays. C’est le cas de Manchester United qui a fait de lui sa grande priorité de recrutement. Mais le Real Madrid regarde tout cela de très près et pourrait dégainer.