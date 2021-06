Pour convaincre Varane de signer à Manchester United, le club anglais pourrait lui offrir un très gros contrat.

Le Real Madrid pourrait bien tout mettre en œuvre pour pousser Varane vers la sortie lors de ce marché des transferts. Le défenseur de l’équipe de France est lié jusqu’en 2022 et a pour le moment refusé de prolonger son bail en faveur de la formation espagnole. Il va donc falloir le vendre.

Un très gros contrat

Plusieurs grands clubs sont sur les rangs et Varane pourrait bien décrocher un contrat impressionnant. La presse étrangère évoque principalement l’intérêt de Manchester United et le club anglais aurait proposé à Varane un contrat de 12 millions d’euros net par an. Mais encore faut-il trouver un accord sur l’indemnité.