La Juventus suit toujours de très près Marcelo et devrait tout mettre en œuvre pour boucler ce transfert cet été.

Le Real Madrid ne devrait logiquement pas retenir Marcelo en fin de saison. Le défenseur international brésilien a perdu sa place de titulaire et son aura depuis quelques mois. À tel point qu’il n’envisage pas autre chose qu’un transfert en juin pour se relancer.

Les discussions reprennent

Et cela fait plusieurs mois que la Juventus pense à lui notamment parce qu’il est très proche de Cristiano Ronaldo. Les discussions entre les deux clubs devraient reprendre rapidement à ce sujet, mais le club italien ne veut pas payer une fortune pour un joueur qui a pris de l’âge et qui n’est plus titulaire.