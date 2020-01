Zidane aurait bien poussé Courtois vers la sortie l’été dernier, mais le portier belge a su inverser la tendance.

Zidane avait fixé plusieurs prérogatives avant son retour sur le banc du Real Madrid et la question de l’avenir de Thibaut Courtois avait notamment été posée. Le technicien français n’a jamais été un grand fan du portier international belge et il pensait sérieusement à le remplacer.

Il enchaîne les grands matchs

Et le début de saison lui a donné raison puisque le Belge était à cette période au fond du trou en enchaînant les performances très moyennes. Mais Courtois a su inverser la tendance depuis quelques semaines et cela prouve qu’il est un grand professionnel. Coutois enchaîne les performances de haut vol pour le plus grand plaisir de Zizou.