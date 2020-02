Le transfert de Gareth Bale pourrait enfin se boucler lors du prochain mercato. Tous les feux sont au vert.

Cela fait des mois que le Real Madrid tente de trouver une solution pour Gareth Bale et cela devrait enfin être possible lors du prochain marché des transferts. Le Gallois ne veut pas partir n’importe où et vise une équipe de premier ordre qui lui permettra de conserver un salaire très important.

Les feux au vert ?

Tout pourrait enfin se débloquer avec Tottenham. Mourinho aurait validé la possibilité de boucler le retour de l’ancienne star de l’équipe et tout semble réuni pour qu’il puisse venir en juin. Le Real Madrid devra néanmoins sans doute se montrer raisonnable au niveau de l’indemnité de transfert.