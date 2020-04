Zidane a déjà une idée très claire de ses besoins pour le marché des transferts. Et cela pourrait lui coûter 300 millions.

Le marché des transferts du Real Madrid pourrait être un peu fou. Le club espagnol a besoin de recruter des joueurs de premier plan pour relancer la machine, mais aussi pour donner enfin à Zidane tous moyens qui ont été promis lors de son retour sur le banc de touche.

Au moins 300 millions

Il se confirme que Zidane a déjà une idée très claire et il aimerait notamment faire signer deux champions du monde, Pogba et Kanté. Voilà pour son milieu de terrain, mais il veut une pointure également en attaque et on parle de plus en plus de Haaland. Il lui faudrait sans doute 300 millions pour un tel recrutement.