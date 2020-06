Le Real Madrid pourrait bien perdre beaucoup d’argent avec le transfert de Jovic qui ne vaut plus du tout ce qu’il a été payé.

Le Real Madrid a payé très cher l’été dernier pour faire signer Luka Jovic. Cette piste a été validée par tout le monde en interne tant le joueur semblait avoir un incroyable potentiel. Mais plusieurs mois plus tard, il faut se rendre à l’évidence, le joueur n’a pas le niveau pour le Real.

Deux fois moins cher ?

Il pourrait tenter de se relancer ailleurs et le Real devrait logiquement le mettre sut la liste des transferts, mais le club espagnol pourrait bien perdre beaucoup d’argent. Il a été acheté 60 millions d’euros et il sera désormais difficile de recevoir des offres à plus de 30 millions cet été.